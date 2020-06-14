محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مخاطبًا النواب: لن يتم إخراج نصوص لـ"النواب" أو "الشيوخ" إلا بالتوافق بين نواب هذه القاعة.
وأضف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: أنتم أصحاب القرار، والسياسة تتمثل في الحكمة والتوافق، ولا يتبقى لنا إلا القليل في عمر المجلس.
وتابع رئيس البرلمان: "أتمنى أن نتوافق حول الموازنة و"النواب" و"الشيوخ".. كله سوف ينتهي على أكمل وجه".
جاء ذلك بعد مطالبة البعض بمناقشة قوانين الانتخابات وفقًا لجدول الأعمال بالجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العال للنواب: أنتم أصحاب القرار ولن تخرج نصوص "النواب" و"الشيوخ" إلا بالتوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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