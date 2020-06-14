يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.. عبد العال منتقدًا تطبيق القائمة النسبية بالانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النوب، اليوم الأحد، أن الجميع يتحدث عن أن القائمة النسبية أفضل من المغلقة، وتناسوا عيوبها؛ ومنها أن الأحزاب الموجودة أحزاب صغيرة لن تجد مكانًا لها في القائمة النسبية، كما أنها ستؤدى دائمًا إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في الدولة.

وتابع رئيس البرلمان: "تطبيق نسبة 50% للقائمة ومثلها للفردي، لا يعني أن القائمة حصلت على نفس مقاعد الفردية، لأن هناك نسبة معينة للمرأة تصل إلى 25%، ونسبًا مخصصة للفئات المميزة؛ مثل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، مما يعني أن من سيوجد من خارج الفئات المميزة يمثل 6% فقط".

وتوقع رئيس البرلمان وجود 3 أو 4 قوائم تتنافس في الانتخابات البرلمانبة المقبلة.