شرطة التموين تضبط 1345 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (2100 طن سلع غذائية "عجينة كفتة-رنجة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وفي حالة سيولة تامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما ضبطت الحملات، مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة المنوفية، لحجبه عن التداول ( 10 طن سلع غذائية ("أرز أبيض – دقيق فاخر") بقصد رفع أسعارها.

ونجحت الحملات في ضبط صاحب ثلاجة لحفظ منتجات الألبان بمحافظة البحيرة، لحيازته ( 6 طن سلع غذائية "جبنة رومي") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.