مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة أعلى كوبري الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه، الأحد، صدمته سيارة أعلى كوبرى الحوامدية جنوب الجيزة. تلقى العميد عادل أبوسريع مأمور قسم الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى اعلى كوبري الحوامدية العلوي. Advertisements تحريات الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر توصلت إلى أن سيارة صدمت سائق دراجة نارية يدعى حازم السيد 27 سنة. استدعى المارة الإسعاف في محاولة لإنقاذ المصاب إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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