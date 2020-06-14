الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام علي المحامي، والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42194 لسنة 74ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم.

وقال المحامي في دعواه إن المطعون ضده الثاني حدد موعد امتحانات الثانوية العامة وهو 21 يونيو الجاري، وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ يعد کارثيًا على صحة الطالب وحياته، نظرًا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القائل "فيروس كورونا" في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررًا بالغًا على حياة نجله، ومن ثم يعد القرار مجحفًا في حقه.

وتابع المحامي، أن الطاعن يهدف بالشق المستعجل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، وحيث أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وهي فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون والمشروعية.