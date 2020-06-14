ضبط 7 أشخاص حجبوا سجائر عن التداول لرفع أسعارها بحوزتهم 87 ألف علبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة جرائم التلاعب بأسعار السجائر وحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. أسفرت جهود مديريتى أمن "القاهرة- الإسكندرية" عن ضبط 7 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في حجب السجائرعن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها دون مبرر. وضُبط بحوزة المتهمين 86 ألف و970علبة سجائر مختلفة الأنواع قاموا باخفائها وحجبها عن التداول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

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