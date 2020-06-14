"أتبرع بالميراث وادفن جنب أبويا".. الرسالة الأخيرة لشاب انتحر بالخرطوش في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في انتحار شاب أطلق النار على نفسه من بندقية خرطوش بمنطقة العمرانية بعد تعنت أشقائه في مساعدته ماليا ليتمكن من الزواج.

ابن الثلاثون عاما ترك وصيته لصديقه المقرب جاء فيها "عايز أدفن جنب أبويا.. وخد ١٥٠ ألف جنيه حقي من الميراث وأتبرع بيه لأعمال الخير".

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب تلقى إشارة من المقدم أحمد حمدي نائب مأمور العمرانية بالعثور على جثة شاب.

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قوة من قسم العمرانية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونيه الرائد محمد نجيب والنقيب فواز حسين، انتقلت إلى محل الواقعة.

وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر ٣٠ سنة، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار طلقة خرطوش.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن الشاب أقدم على الانتحار، وأطلق النار على نفسه بسبب رفض أشقاءه مساعدته ماليا ليتسنى له الزواج.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد كامل، مأمور قسم العمرانية، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.