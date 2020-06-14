مُستخدما خامات مجهولة.. ضبط مالك مصنع ملابس لتصنيعه 55 ألف كمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العامرية (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1220 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت مالك مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لتصنيعه (55 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة") معبأة داخل عبوات "منتج نهائي- تحت التجهيز" مستخدماً خامات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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