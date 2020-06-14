محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي، ملابسات العثور على جثة شاب بالعمرانية.
مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب تلقى إشارة من المقدم أحمد حمدي نائب مأمور العمرانية بالعثور على جثة شاب.
قوة من قسم العمرانية بقيادة الرائد مصطفى عبد الله ومعاونيه الرائد محمد نجيب والنقيب فواز حسين، انتقلت إلى محل الواقعة.
وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر ٣٠ سنة، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار طلقة خرطوش.
تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن الشاب أقدم على الانتحار، وأطلق النار على نفسه بسبب رفض أشقاءه مساعدته ماليا ليتسنى له الزواج.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد كامل، مأمور قسم العمرانية، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض أشقاؤه مساعدته للزواج فأطلق النار على نفسه.. انتحار شاب بالعمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.