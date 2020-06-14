أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال القاهرة، القبض على عاطلَين، لقيامهما بسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النزهة.

أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرائد أحمد السرساوي، معاون المباحث، تمكنوا من ضبط عاطلَين وبحوزتهما طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفي محمول مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهاً عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجني عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعي بالرأس" وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجني عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثاً إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.