أخبار مصر | توجيهات مهمة من وزير السياحة الآثار بشأن متحف العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر توجيهات مهمة من وزير السياحة الآثار بشأن متحف العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب مصر عدد من الافتتاحات الأثرية الهامة والتي تعد انطلاقة في عالم السياحة حيث ستمثل تلك الافتتاحات نقاط جذب للسياحة العالمية.

وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، متحف العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادا لافتتاحه قريبًا.

ورافقه خلال الجولة واللواء محمد أمين مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي.

وتفقد الوزير القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بالمتحف لوضع القطع طبقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها ونظام الاضاءة وغيرها من الأعمال الفنية.

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وخلال الجولة وجه العناني بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع وناقش مدى إمكانية إثراء العرض المتحفي بمجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالعواصم المصرية والتي رسمها كبار فناني القرن الـ ١٩.

كما وجه بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة مؤكدا على توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الاعمال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود مبروك، أن العرض المتحفى للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية؛ حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9عواصم وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية.

ثانيًا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثًا المستوى الثانى وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض فى هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الاخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.