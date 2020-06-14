أخبار مصر | رئيس البرلمان: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية ولا يذكر عيوبها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية ولا يذكر عيوبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات: إن الجميع يتحدث عن القائمة النسبية، لكن لا يذكر عيوب القائمة النسبية، الأحزاب الموجودة أحزاب دوائرها تستوعبها الفردى والقائمة، فالقائمة النسبية تؤدى دائما وأبدا إلى مشاكل للاسقرار السياسيى فى الدولة، وهى مشكلة معروفة.

وتابع خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: القائمة النسبية تتسبب في مشاكل دائما وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في الدولة، مشيرًا إلى ما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابي 50% للقائمة و50% للفردي، قائلا: "الـ50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت في المجلس الحالي، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى".

وأوضح رئيس البرلمان، أن الـ50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: "أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات".