أخبار مصر | رئيس البرلمان: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية ولا يذكر عيوبها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: الجميع يتحدث عن القائمة النسبية ولا يذكر عيوبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات: إن الجميع يتحدث عن القائمة النسبية، لكن لا يذكر عيوب القائمة النسبية، الأحزاب الموجودة أحزاب دوائرها تستوعبها الفردى والقائمة، فالقائمة النسبية تؤدى دائما وأبدا إلى مشاكل للاسقرار السياسيى فى الدولة، وهى مشكلة معروفة.
وتابع خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: القائمة النسبية تتسبب في مشاكل دائما وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في الدولة، مشيرًا إلى ما يتضمنه مشروع القانون بالأخذ نظام انتخابي 50% للقائمة و50% للفردي، قائلا: "الـ50% للقائمة يدخل فيها نسبة 25% للسيدات، فأصبحت القائمة عمليا 25%، وهى نفس القائمة التى تمت في المجلس الحالي، وهناك فئات نص الدستور على تمييزها، وهذه الفئات لتميزها لازم تعملها قائمة مغلقة، يبقى القائمة المغلقة دخلت فيها نسبة 25% للمرأة ونسب الفئات الأخرى".
وأوضح رئيس البرلمان، أن الـ50% للفردى كافية للأحزاب الأخرى والمستقلين، وأيضا على الأحزاب الأخرى المشاركة فى تشكيل قوائم، مستطردا: "أتوقع أن يكون هناك 3 أو 4 قوائم تتنافس على الانتخابات".
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".