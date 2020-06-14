أخبار مصر | أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الترتيبات المتعلقة بعقد اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، واجتماع الدورة (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمقرر عقدهما "أون لاين" يومي 2 و5 يوليو المقبل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما استعرض الوزير الاستعدادات الخاصة باجتماعات اللجان الفنية المعاونة "المالية والشبابية والرياضية" لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والمزمع تنفيذهم "أون لاين" أيام 22 و24 و27 و28 يونيو الجاري.

ومن المقرر مناقشة مجموعة من القضايا المتنوعة خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا، وثقافة الشباب العربي، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد أزمة كورونا، بالإضافة إلى الإطلاع على المقترحات الخاصة بالبرامج والمشروعات العربية المطروحة، والتي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية التباحث مع وزراء الشباب والرياضة العرب حول العديد من القضايا الشبابية والرياضية، والتعرف على خبرات الدول في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على مستوى قطاعي الشباب والرياضة، مشيرًا إلي التعاون مع جامعة الدول العربية والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية وفقًا والظروف والتحديات الراهنة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود حسن، عضو الأمانة الفنية للجنة الشبابية المعاونة، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عضو الأمانة الفنية للجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.