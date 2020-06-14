أخبار مصر | جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات الدراسات العليا لـ8 أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر: تأجيل امتحانات الدراسات العليا لـ8 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس جامعة الأزهر، بيانا اليوم الأحد، أعلن خلاله تأجيل امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا، التي كان مقررا لها ال27 من يونيو الجاري، للثامن من أغسطس المقبل، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس، الذي كان مقررا له الأربعاء المقبل، ليكون يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 24 يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت الجامعة، أن تأجيل انعقاد مجلس الجامعة في هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

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