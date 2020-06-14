أخبار مصر | موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، بتصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، تضمنت عددًا من النقاط المهمة بشأن تطورات انتشار الوباء في مصر، خاصة موعد ذروة الإصابة.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز تصريحات رئيس اللجنة:

ذروة الإصابة:

أكد الدكتور حسام حسني، أن ذروة إصابات كورونا ستكون في شهر يونيو، حيث يتراوح العدد اليومي ما بين 2000 إلى 2500، مؤكدا أن أول أسبوعين من شهر يوليو سيشهدان ثباتًا في معدلات الإصابة، واعتبارا من منتصف يوليو يبدأ المعدل في الهبوط.

فيروس ضعيف:

وأوضح أن كورونا أصبح ضعيفا، لكن لا يوجد له علاج حتى الآن، وهناك حالات تعاني من خلل مناعي نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة، عندما تتعرض للإصابة تتحول إلى حالات خطيرة.

المتعافين من كورونا:

وأكد الدكتور حسام حسني، أن العلاج ببلازما المتعافين، مجرد دراسة تحت التجربة، ونتائجها مبشرة، وتهدف الي عدم وصول الحالات الشديدة إلى حالات حرجة.

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وقال: ليس كل متعافي من فيروس كورونا يمكنه التبرع بالبلازما، حيث أن بلازما المتعافين يجب أن يكون بها أجسام مضادة بنسبة معينة.

الثانوية العامة:

وأضاف أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم لجان الثانوية العامة، وتأمين الطلاب، محذرا من تجمع الطلاب لمراجعة الامتحان، أو انتظار أولياء الأمور لأولادهم خارج اللجان.

وناشد الطلاب عدم التجمع عقب الامتحان، وألا ينتظر أولياء أمورهم خارج اللجان.

فصيلة الدم:

وأكد الدكتور حسام حسني، أن مدى تأثير فصيلة دم الإنسان على احتمالية إصابته بفيروس كورونا، ومدى شدته، هي مجرد دراسات إحصائية وليست علمية، ولا يجب أن نعطي للأمر قيمة.

علاج الفيروس:

وقال: إن مصر تحرز تقدمًا واسعًا في مجال الأبحاث على الأدوية واللقاحات لفيروس كورونا، مؤكدا على توافر علاج محددا وفعال لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.