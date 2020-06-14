أخبار مصر | "التضامن" تعلن موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" 

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قرارا باستمرار خطة صرف تكافل وكرامة، لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.

وتبدأ غدًا الاثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، ويستمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15 -16 يونيو.

على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الايام المخصصة لهم

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر ٤ آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الإجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.