أخبار مصر | محافظ القاهرة يصدر قرارا جديدا بشأن الأكشاك العشوائية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يصدر قرارا جديدا بشأن الأكشاك العشوائية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية للمحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة، والتأكد من استغلالها في الغرض المخصصة من أجله ورفع الإشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها.

وشدد، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية، ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها، وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن محلات منطقة وسط البلد

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، ميدان التحرير بوسط البلد ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بتوحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة.

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وشدد، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

وبدأت محافظة القاهرة، في تركيب بوابات تطهير وتعقيم إلكترونية بمدخل المدارس، استعدادًا لامتحانات الثانوية، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، منوهًا إلى بث قناة المديرية التعليمية أون لاين، لأقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة متميزة من مدرسين القاهرة.

وكما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التعقيم الدوري بصفة يوميًا، داخل المدارس والدواوين والإدارات التعليمية.

وفي هذا الإطار، اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.