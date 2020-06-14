أخبار مصر | وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الجديدة للسكة الحديد (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الجديدة للسكة الحديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الظهر اليوم الأحد، 20 جرارا جديدا، على متن السفينة BBC pearl، إلى ميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الثالثة بصفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل، لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني.

وقال وزير النقل، كامل الوزير: إن قيمة الصفقة تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وأضاف أنه بعد إجراء كافة الاجراءات الإحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات تم البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية؛ ليصل إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن، من الصفقة إلى 50 جرارا ومن المقرر وصول عدد 20 آخرين قبل نهاية الشهر الجاري.