أخبار مصر | في يومه العالمي.. "الصحة" تحث المواطنين على التبرع بالدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في يومه العالمي.. "الصحة" تحث المواطنين على التبرع بالدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت وزارة الصحة والسكان، المواطنين على التبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يوافق 14 يونيو، قائلة: "تبرعك بالدم مش بس بينقذ حياة مريض، لأ كمان بيرسم البسمة على كل أفراد عيلته.. أنت بطل علشان بتقدر تساهم في علاج شخص محتاج.. تبرعك بالدم.. شريان حياة".

وتحتفل الأمم التحدة، اليوم الأحد، الموافق 14 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمى للتبرع بالدم.

ويأتي الاحتفال لتكريم الذين تكفلوا بتقديم سائل الحياة بدون مقابل لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين له، حيث تم تدشين فعاليات الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة بجنوب إفريقيا عام 2004، ثم تبعتها بريطانيا فى 2005، ثم تايلاند فى 2006، ثم كندا فى 2007.

وجاء اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم من كل سنة لتكريم المتبرعين بالدم في العالم، وهو يوم يوافق يوم ميلاد الدكتور كارل لاندستا ينر، مكتشف نظام فصائل الدم، والذى نال جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف.

ويتم تنسيق برامج وفعاليات هذه المناسبة بواسطة منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية نقل الدم الدولية، والاتحاد الدولى لمنظمات التبرع بالدم.