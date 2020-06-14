مصر | وصية الشاب المنتحر بطلق خرطوش في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وصية الشاب المنتحر بطلق خرطوش في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ادفني جنب أبويا، وخد 150 ألف جنيه حقي في الميراث من اخواتي واتبرع بيهم في بيت من بيوت الله".. هذه كانت وصية الشاب الثلاثيني العمر المنتحر بطلق خرطوش، بمنطقة العمرانية، حيث أنه قبل انتحاره، ترك وصيته لصاحبه، قبل انتحاره، كتب فيها أن يدفنه بجوار جثة والده، ويأخذ من اخوته 150 ألف جنيه، "نصيبه في الميراث"، ويتبرع بهم في بيت من بيوت الله.

وكان أقدم شاب ثلاثيني العمر على الانتحار عن طريق إطلاق عيار ناري خرطوش، صوب نفسه، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب ثلاثيني العمر عن طريق إطلاق عيار ناري خرطوش صوب نفسه.

بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار الشاب الثلاثيني العمر، لرفض إخوته مساعدته في تكاليف الزواج... "مش عايزين يساعدوه علشان يتجوز".

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.