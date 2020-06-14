مصر | إخواته مش عايزين يساعدوه.. قصة مأساوية لانتحار شاب في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إخواته مش عايزين يساعدوه.. قصة مأساوية لانتحار شاب في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب ثلاثيني العمر على الانتحار عن طريق إطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش، صوب نفسه، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب ثلاثيني العمر عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه ببندقية خرطوش.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار الشاب الثلاثيني العمر، لرفض إخوته مساعدته في تكاليف الزواج... "مش عايزين يساعدوه علشان يتجوز".

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.