شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وصول 11 رحلة طيران تقل 1981 مصريًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3501 راكبا إلى مطارات 4 دول مصر، والهند، وإيران، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 11 رحلة تقل 1981 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 11 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 14 يونيو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1981 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى العربية – مصر رقم 722 مطار الكويت الساعة 2.35 وعلى متنها 168 عاملا، أما الثانية رقم 1541 الكويتية، وتغادر الكويت 3.30 وعلى متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة، والثالثة أير كايرو، رحلة رقم 1502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 160 عاملا.

أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1711 قيام 12.05 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 12.25 وعلى متنها 190 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة فلاي ايجيبت رقم 5045 قيام من الكويت الساعة 16.45 وعلي متنها 160 عاملا وتصل مطار سوهاج .

والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 17.00وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط، والثامنة رحلة رقم 1416 قيام من الكويت 17.30 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة الجزيرة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا وصول سوهاج، والعاشرة العربية- مصر رقم 554 قيام من الكويت 20.10علي متنها 168 عاملا وصول الإسكندرية، أما الرحلة الحادية عشر رقم 3072 على المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط/ القاهرة، وعلى متنها 150 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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