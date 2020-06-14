شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتنظيف شواطئ الغردقة ومرسى علم من المخلفات البحرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، حملة تنظيف من المخلفات لعدد من شواطئ البحر الأحمر بمشاركة متطوعين مصريين وأجانب وذلك طبقًا لخطة الجمعية للقيام بحملات نظافة دورية للشواطئ العامة والجزر البحرية في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أجرى فريق عمل هيبكا حملتين نظافة لشواطئ الغردقة ومرسى علم.

وتمت الحملة الأولى على شاطئ فلفلة العام بالغردقة بمساعدة حوالي 70 متطوعًا تمكنوا من جمع 400 كيلوجرام تقريبًا من المخلفات الصلبة من الشاطئ.

والحملة الثانية، تمت بواسطة فريق عمل المخلفات الصلبة التابع للجمعية في مرسى علم لشاطئ أولاد بركة العام (توندوبا مارينا) في كيلو 14 جنوب مرسى علم، حيث تمكنا من جمع كمية من المخلفات الصلبة من الشاطئ.

حملات تنظيف شواطئ الغردقة ومرسي علم

حملات تنظيف شواطئ الغردقة ومرسي علم

حملات تنظيف شواطئ الغردقة ومرسي علم

حملات تنظيف شواطئ الغردقة ومرسي علم

حملات تنظيف شواطئ الغردقة ومرسي علم