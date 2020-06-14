شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة التجهيزات.. محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات، والتي ستجرى 21 يونيو الجاري.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بالمنيا الجديدة ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفًا و143 طالب وطالبة، حيث تابع المحافظ تجهيز الفصول وأعمال النظافة والتعقيم، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، وجاري تركيبها بالمدارس.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، والتي ستجري في 133 لجنة للثانوية العامة.

وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد على عدد من لجان الثانوية العامة

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد على عدد من لجان الثانوية العامة

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد على عدد من لجان الثانوية العامة

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد على عدد من لجان الثانوية العامة

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يتفقد على عدد من لجان الثانوية العامة