شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطلع محور شبرا/ بنها الحر الدائري 15 يومًا لأعمال ربطه بمحور مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية، أنه تقررغلق المطلع الحالي لمحور شبرا بنها- الحر من الطريق الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام، تجاه الطريق الزراعي، بدءًا من اليوم الأحد وحتى يوم 30/6/2020، وذلك لاستكمال أعمال الربط بمحور مصر الجديدة.

قالت المحافظة في بيان لها اليوم، أنه سيتم تحويل حركة المركبات الراغبة في استخدام محور شبرا بنها الحر اتجاه مناطق بنها لتستخدم منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي «منزل أم بيومي الجديد» الموجود يسار مطلع محور شبرا بنها الحر «الجارى غلقه»، ثم السير يمينا بطريق أحمد عرابي لمسافة 500 متر تقريبا، ثم الصعود لمحور شبرا بنها الحر إتجاه بنها من خلال مطلع مؤقت يتم تجهيزه حالياً.

وأضاف البيان، أنه ذلك يأتي لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 «محور التجنيد» مع محور شبرا بنها الحر، وأوضح البيان أن منطقة الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتى بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر وتابع أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتي بدأت طوال الأسبوع الماضي، موضحا أن المحور يساعد في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية، ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز- المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، كما وجه بالتنسيق مع إدارة المرور لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

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