شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال.. وأمطار خفيفة على بعض المناطق غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى شمال الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (75 – 30)، السواحل الشمالية (80– 40)، شمال الصعيد (45– 20)، وجنوب الصعيد (30 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «33– 21»، الإسكندرية «30– 21»، قنا «38- 27»، الأقصر «39– 27»، أسوان «39 – 28».

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