شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد 51 «دعوى حسبة» ضد شخصيات عامة خلال 18 شهرًا: «بينهم رمضان ورامز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد تقرير حقوقي عن برنامج حرية الرأي والتعبير بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقديم نحو ٢١ بلاغا في قضايا الحسبة خلال عام ٢٠١٩، ضد بعض الشخصيات العامة في مصر من أدباء وسياسيين وفنانين، كما رصد التقرير نحو ٣٠ بلاغًا لمحتسبين خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأكد التقرير الصادر، الأحد، تحت عنوان «الحسبة.. قيد على حرية الرأى والتعبير»، أن «أغلب تلك البلاغات جاءت ضد فنانين مثل رامز جلال، والفنان محمد رمضان وبعض القنوات والبرامج التليفزيونية وبعضها بحق بعض أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن»القضاء المصري قضى بعدم الاختصاص الولائى في بعضها، ورفض عدد كبير منها، ولازالت بعض القضايا متداولة في ساحات المحاكم«.

وتناول التقرير مفهوم الحسبة الذي يعد عملًا تطوعيًا ينطلق من أساس ورؤية دينية، حيث يراقب المحتسب أحوال الناس ومدى التزامهم بما أمر به الله أو نهى عنه، ويجعل ذلك نصب عينيه، وتم استخدامه من قبل تيارات الإسلام السياسي بكافة تنوعها، ومع تراجع فرصهم بعد 2013 حمل الراية من بعدهم بعض المحامين من أجل الظهور والشهرة وأحياناً الثروة.

ولفت تقرير ملتقي الحوار الانتباه إلى أن «القانون المصري لا تتضمن نصوصه ما يسمى بقانون الحسبة، بل على العكس من ذلك يتضمن قانون المرافعات نصًا واضحًا وقاطعًا يوجب على رافع الدعوى أن تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى المطالبة بالحقوق العامة، بحيث لا ترفع إلا بمعرفة النيابة العامة، وعلى ذلك فأي شخص يرفع دعوى لا تحقق له مصلحة شخصية يقضى بعدم قبولها»، مؤكدًا أن «القضاء المصري يتسامح إزاء مثل هذا النوع من القضايا لكن لازالت البلاغات، التي دأب على تقديمها بعض المحامين المحتسبين تمثل سيفا على رقاب النشطاء والمبدعين والفنانين والادباء في مصر».

وطالب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره «النيابة العامة باستخدام صلاحيتها في حفظ هذه البلاغات واستصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى»، كما طالب الملتقي بـ«إضافة تعديلات على قانون المرافعات يقطع الطريق على الزج بساحات القضاء في قضايا حريات الرأي والإبداع في مصر».

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