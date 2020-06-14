شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يجبرون «عبدالعال» على بدء مناقشة قوانين الانتخابات بدلًا من «الموازنة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، خلافات بين رئيس المجلس والنواب بسبب بدء الجلسة بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، ومطالبة «عبدالعال» للنواب بتخفيف الزحام داخل القاعة وخروج من ليس له كلمة، وطالب النواب بالبدء بمناقشة قوانين الانتخابات .

و قال «عبدالعال» ردا على مطالبات النواب داخل القاعة :«كله هيخلص خلال 72 ساعة الموازنة وقوانين الانتخابات وكل حاجة، وهناك زحمة في القاعة، وهذا أمر غير مرغوب فيه، ومن ليس له دور في الكلمة أن ينتظر في الخارج قليلا».

وتابع «عبدالعال»: «اعتدنا أن يتم التوافق على أي شىء نناقشه حتى يكون التوافق على مستوى الرأي العام، وهناك جهات معترضة على نسبة الـ 10% الخاصة بالمرأة في قانون مجلس الشيوخ، وتم تشكيل لجنة لدراستها خلال 24 ساعة، ولن يتم إخراج أي نص من هذه القاعة إلا بالتوافق، خاصة أننا في العشرة أمتار الأخيرة من أيام المجلس».

من جانبه قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «عايزين نبدأ في مناقشة قوانين انتخابات، والأعضاء موجودين عشان كده، وأمام إصرار النواب وافق (عبدالعال) على إرجاء مناقشة قانون الموازنة، والبدء في قوانين الانتخابات».