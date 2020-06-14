شكرا لقرائتكم خبر عن «صُنع لكم بكل الحب».. سيدات مشتول السوق يتبرعنْ بوجبات مجانية لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«صُنع لكم بكل الحب من سيدات مشتول السوق»، كلمات بسيطة كُتبت على وجبات مجانية يتم توزيعها داخل مشتول السوق، أقرب مراكز الشرقية لمدينة القاهرة، تعبيرًا عن المبادرة التي أطلقتها سيدات المدينة لدعم مُصابي كورونا «أهلنا ولازم نقف جنبهم».

«إحنا بنعمل كده عشان هم أهلنا ولازم نقف جنبهم»، تقول علا، أحد المشاركين في مبادرة سيدات مشتول السوق، وتُكمل: «الفكرة بدأت ببوست بنعرض فيه الفكرة على سيدات البلد، طلبنا منهم يشاركونا في توصيل وجبات لمرضى كورونا، سواء في البيت أو المستشفى، فجأة لقينا اقبال شديد من سيدات البلد، كل الناس بتشارك بفلوس ووجبات، حسينا بطاقة حُب كبيرة».

وعن تفاصيل المبادرة، تقول «علا»: «فتحنا التبرعات سواء بوجبات تصنعها سيدات البلد، وتكون أكل صحي بتوجيه مننا، إيه الأكل المناسب للمرضى، وكانت النتيجة أن سيدات مشتول كلهم مساهمين في عملية الطبخ، بناء على جدول بنرتبه ليهم».

وتُضيف: «والستات اللى مبتقدرش تطبخ، بتساهم بدعم مادي، واللى بيحصل أن بنتفق مع شيف متطوع لعمل وجبات، بنجمع الوجبات من المنازل ونبدأ نوزعها على الناس سواء احنا بنوصلها اوشباب متطوع للتوصيل».

فيما تنهمك السيدات لإعداد الوجبات الصحية لمصابي كورونا، تنهال عليهم رسائل الشُكر والامتنان، كما تقول «علا»: «الناس حست بدعم نفسي أكتر من المادي، كأنها كانت رسالة مننا ليهم بتقولهم (قلبنا معاكم)، حسينا بعدها أنهم حسوا على الأقل أنهم مش منبوذين ولا الناس تخاف منهم، فرحة الناس دي خلتنا نكمل، كل يوم جديد بنوصل لأسر أكتر، ونفرح ناس أكتر».

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، لا تتمنّى «علا» ورفاقها في المبادرة إلا أمنية واحدة لخدمة مصابي كورونا من أهالي المركز، «احنا محتاجين توفير أماكن عزل للمصابين بعيد عن منازلهم، ونتمنى نلاقي الدعم للمستشفى المركزي لمركز مشتول السوق، عشان تتحمل عدد أكبر من المصابين».

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سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا

سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا

سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا

سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا

سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا

سيدات مشتول السوق يتبرعن بوجبات لمصابي كورونا