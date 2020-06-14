شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«اقتصادية قناة السويس» يطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون المنطقة الاقتصادية المعدل.

و قال «زكي» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد: «هناك اقتراحات بمراجعة القانون أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية».

و أضاف، أنه تم عرض بعض الحوافز الجمركية والضريبية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مجلس الوزراء أول يونيو الجاري وأنهم ينتظرون دراسة الأمر حتى نهاية الشهر .

و تابع «زكى»: «ما زلنا ندرس معظم الأمور المتعلقة بالتشريعات على أن نعرض رؤية متكاملة على البرلمان بعد أسبوعين من الآن، ونتواصل مع جهات مختلفة بالدولة، ورئيس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء، لتهيئة المناخ في المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز المناطق الاقتصادية».

وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت عام ٢٠١٥، وأن فكر الدولة يقوم على تعظيم دور المنطقة الاقتصادية من حيث الدور والمساحة، لافتا إلى أن «المناطق الاقتصادية لا تقوم بدون موانئ ولدينا ٦ موانئ و٤ مناطق صناعية بمنطقة السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب».

و حول الاشكاليات التي تواجه المنطقة الاقتصادية أوضح أن الإشكالية الأولي تتمثل في أن هناك مناطق تتمتع بذات المرايا بخلاف الأعباء التي لم تكن موجودة من قبل مثل الضريبة العقارية، وتم إجراء دراسة مقارنة بين لائحة المنطقة الاقتصادية ولائحة المناطق الحرة، ودراسة طبيعة الحوافز الاقتصادية لحل أي تحديات تواجهنا.

و تابع، الهدف من المقارنات أن ننظر كيف يمكن للمنطقة الاقتصادية أن تعمل بشكل أفضل في ظل وجود موانئ ممتازة، ولا شك أنه لا يمكن تفعيل ذلك دون توفر الأدوات وتعديل اللائحة .

و تساءل النائب أشرف العربي وكيل الجنة: «هل التعديلات جوهرية أم بسيطة حتى يمكن أن ندرس الأمر مع وزارة المالية فيما يتعلق بمدى استعدادها لرفع الحوافز».

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ورد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائلا: «من ضمن الأهداف أن يتم التعامل مع المنتجات التي يتم تصنيعها باعتبارها صناعة وطنية بما يحقق المرونة والحركة المطلوبة والبيع في السوق المحلي».

و عقب «العربي»: نستهدف حماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة وأن تتمتع المنتجات بمزايا النفاذ للسوق المحلي، وهي ميزة تنافسية مع السوق تقوم على أن أي منتج في المنطقة الاقتصادية يتم التعامل معه مثله مثل السوق المحلي.

و كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مشروع يتم تنفيذه شرق بورسعيد لإنتاج عربات السكك الحديدية عبر خطة طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية قائلا: «سيتم استخدامه أيضا في مشروعات المترو، وسد احتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة»، لافتا إلى أن «المشروع لا يخدم فقط الاحتياجات المحلية وإنما يخدم المنطقة الإقليمية وأفريقيا بالتحديد، مؤكدا«القارة الأفريقية هي المستقبل، وهناك تنافسية من سيكون بوابة لأفريقيا، ويجب أن نهيئ أنفسنا لهذا الأمر بما لدينا في المنطقة من حوافز للتصدير».