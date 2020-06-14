أسعار الذهب اليوم الأحد 14/6/2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة المصري، وهذا بفعل ارتفاع سعر الذهب عالمياً متأثراً بالأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً بسبب فيروس كورونا المستجد في العالم كله، وسوف ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2020.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

استقرت أسعار اليوم الأحد 14 يونيو في مصر، وهذا بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة المصري وتوقف حركة البيع والشراء على المعدن الأصفر، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 21 نحوم 778 جنيها وهو الأكثر مبيعاً ورواجا في مصر، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 666.75 جنيها، وسجل الذهب عيار 24 نحو 889.25 جنيها.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 6224 جنيها، وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1430 دولاراً.

والجدير بالذكر أن سوق الصاغة المصري يعاني حاليا من حالة الركود في حركة البيع بالشراء وهذا نتيجة توقف الأعمال والمصالح في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.