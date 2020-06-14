شكرا لقرائتكم خبر عن "مودة": 263 متدربا فى 25 محافظة بالاسبوع الأول للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم تدريباته التفاعلية عبر شبكة الإنترنت لتدريب الشباب على المحتوى التدريبى للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع"مودة" أن الأسبوع الأول من التدريب شهد إقبالا كبيرا من قبل المتدربين حيث شارك 263 متدربا في 25 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية ، منها المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء ومرسى مطروح .

وأضافت فارس أن المشروع يستهدف تنفيذ 30 تدريبا إلكترونيا على مدار يونيو الجاري في محافظات:"الإسماعيلية - الإسكندرية -كفر الشيخ - الشرقية - السويس - القليوبية - الدقهلية - الفيوم - المنيا - البحر الأحمر - القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء - قنا - دمياط - أسيوط - مطروح - البحيرة - الغربية - سوهاج - الأقصر) .

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يتلقى المتدرب خلال التدريب محتوى مكون من عدة محاور وهي الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج وايضا الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم إعدادهم من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي : ‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3L7CmcEvyHPdyTVKSMhr6gt60T1zvhmX_lhi6UJnK1el1-w/viewform? ‏usp=sf_link