شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى أسقف طما بوادى النطرون ويعتمد صورة لقديس الإيبراشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون العامر.

وعرض الأسقف على قداسة البابا آخر التطورات بالإيبارشية ونقل جسد القديس القمص يسى ميخائيل لمزاره الجديد بالكنيسة أسفل الكاتدرائية بدير القديس بطما.



وبارك البابا تواضروس هذا العمل واعتمد ووثق الصورة الرسمية الجديدة للقديس والتي سوف توضع بالمزار الجديد.

في سياق أخر قال الانبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية: المسيح علمنا صلاة آبانا الذي وعلمنا أن نصلي بها بإلحاح

فانجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة.

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واعتبر الأسقف في عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر.

واستكمل: حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه إياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفي عام.