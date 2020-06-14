شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى وأمين القومى للطفولة يفتتحان مؤتمرا صحفيا حول مناهضة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت منذ قليل ، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتوره سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة، عبر الإنترنت بتقنية zoom، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.

و يتحدث في المؤتمر الصحفي كل من، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جهود اللجنة خلال عام، والإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على ختان الإناث" لعام 2020 .

جدير بالذكر، أن اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007.

وجددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية - تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، يأتى ذلك بمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.

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جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019 ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019 .

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .

كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص.