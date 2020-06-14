شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وفاة الشهيد الدكتور سيد نادى كامل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور سيد نادي كامل أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كانت قد نعت نقابة أطباء المنيا، الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات، والذى توفى متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، أثناء تأدية واجبه فى علاج المرضى بمستشفى حميات سمالوط بمحافظة المنيا.

وفاة طبيب المنيا، تضمنت موقفا إنسانيا، يرويه زوج طبيبة، كان المفترض أن تقوم بإسعاف أحد المرضى داخل المستشفي، لكن الطبيب الراحل عندما علم أنها حامل طلب منها أن تبتعد حرصا على جنينها وتعامل هو مع الحالة، فتلقى الإصابة مكانهما، القصة يرويها زوج الطبيبة، قائلًا: "حالة سنها 72 سنة مريض قلب وسكر وضغط وأولاده سايبينه بدون أي علاج لغاية ما حالته تدهورت جدًا ودوه مستشفي حميات سمالوط وهو داخل علي مرحلة توقف القلب".

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وأضاف: "ويشاء القدر زوجتى تكون نبطشيها اليوم ده فيجري دكتور سيد يخرجها من الاستقبال ويتعامل هو مع الحاله عشان خايف علي زوجتي لأنها حامل، ويشاء القدر تكون الحالة كورونا في آخر مرحلة.. الحالة تموت.. ودكتور سيد يصاب من أسبوعين ويتعزل في البيت .. حالته تسوء يدخل مستشفي ملوي للعزل.. حالته تسوء أكثر يتحط علي جهاز تنفس ويقعدو يدوروله علي بلازما 3 أيام ولكن تأتي اللحظه الحاسمة".

واختتم زوج الطبيبة، قائلا: "رحمة الله عليك يا دكتور سيد رحمة واسعة .. توفي من ساعه تقريبا وأنقذ زوجتي من اصابة أكيدة في محاوله انعاش قلب مريض تم أهماله أسابيع سنه 72 سنة .. أنا مدين لك بحياة زوجتي وابنتى".