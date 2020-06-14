شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية لتخفيف آثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم بمقترحات بحثية لمشاريع قصيرة الأجل تتناول تخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لتفشى فيروس كورونا المستجد فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضا ، ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، إنه سيتم تمويل هذه المقترحات من خلال صندوق نيوتن مشرفة ، وصندوق أبحاث التحديات العالمية(GCRF)، وتكون مدة المشروع البحثى 8 شهرا ، ولا يوجد تاريخ محدد لإنهاء التقدم بالمشروعات وإنما الأولوية بأسبقية التقدم بمشروعات أوأفكار جديدة جديرة بالتمويل، وذلك بدعم من الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

كما يقوم مكتب العلاقات الدولية تحت اشراف الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب ، ودكتورة لبنى شهاب نائب المدير بتقديم وإتاحة الدعم الفنى لكتابة مقترح المشروع أون لاين من خلال ممثلى المكتب بالكليات المختلفة، وعبر صفحته ع الفيس بوك، بالإضافة إلى استعداده لتيسير التواصل مع الشريك الأجنبى بالمملكة المتحدة من خلال قاعدة بيانات للشركاء الأجانب تم تطويرها خصيصا لتذليل أى عقبات يواجهها الباحث فى تكوين الفريق البحثى الدولى .