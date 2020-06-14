شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تناشد الآباء والأمهات بحماية بناتهن من خطر الختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى حق من حقوق بنات مصر، مؤكدة على أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجنى ثماره بنات مصر فى المستقبل.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة، عبر الإنترنت بتقنية zoom، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، إلى أن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعاً هى الذكرى الثالثة عشر على وفاة الطفلة " بدور " ضحية جريمة ختان الإناث عام 2007، مؤكدة أن هذا اليوم يزيدنا إصراراً على القضاء على هذه الجريمة، لافتة إلى أنه على الرغم من جميع الجهود الوطنية التى بذلت للقضاء على هذه الجريمة إلا إنه مازال هناك إصرار من بعض الأسر على إجراء هذه العادة البالية.

وناشدت مرسى جميع الآباء والآمهات بحماية بناتهن من هذا الخطر الذى يغتال طفولتهن ومستقبلهن، كما ناشدت وزارة الأوقاف أن تقوم بتنوير العقول ونشر صحيح الدين حول هذه الجريمة الذميمة التى تُنسب للاسلام وهو منها برئ وذلك من خلال توحيد خطبة الجمعة القادمة والاستمرار فى طرحها، مشيدة بدور مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمواقفه الداعمة للمرأة المصرية مما يساهم فى نقل صحيح الدين الاسلامى وتقديره واحترامه لها، قائلة:"سنعمل جميعا لحماية بنات مصر للقضاء على الختان انتظروا أرقام جديدة ونحلم أن تكون النسب الخاصة بالختان والتى ستعلن فى نوفمبر القادم تكون أقل".

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أنه فى إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فقد عكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين، وبالفعل تم الإنتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون فى الواقع العملى، حيث أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية فى قانون العقوبات.

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وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبى والذى يقوم بأداء جريمة فى حق مهنة الطب الشريفة، كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضاً بدراسة تناول قضية ختان الإناث فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها الهام وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات الهامة.

وكشفت مرسى، أنه أسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال عام من عمر اللجنة عن تنظيم 747 نشاط استهدف 22، 109، 124 سيدة وفتاة ورجل وطفل فى القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومى للمرأة، ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالى فى المراكز والقرى والنجوع بخطورة هذه الجريمة واضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن فى الحياة بصورة طبيعية، فضلاً عن تخصيص حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019 للتوعية بهذه القضية.

وفى بداية المؤتمر حرصت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة على نعى الدكتور عزة العشماوى الأمين العام السابق للمجلس القومى للأمومة والطفولة.