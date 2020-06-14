شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة مرضى كورونا.. تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى بنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، اليوم الأحد، البدء في تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 5 مليون جنيه داخل مستشفى الجراحة والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تم توريده وتركيبه وتشغيله في زمن قياسي لخدمة المرضى.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية للشؤون العلاجية، إن الجهاز الجديد سوف يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وحالات الإشتباه بفيروس كورونا ومتابعة الحالات بعد العزل الصحي من خلال عمل الأشعة المقطعية، أحد وسائل تشخصيص فيروس كورونا.

وأشار الدخاخني إلى أن المستشفى تسلمت مؤخرًا سيارتين جديدتين تنضم لمنظومة جمع ونقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفى والأقسام العلاجية بها للتخلص الآمن من النفايات وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة.

من جانبه، قال الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق فإدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي تجاه المجتمع وتخفيف المعاناة عن المرضى البسطاء في المحافظة والمحافظات المجاورة.