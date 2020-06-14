شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر» تخصيص مقرين لتلقي الاعتذارات عن أعمال المراقبة بالثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الأحد، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تلقي طلبات المتقدمين بالاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة الدور الأول، حتى الثلاثاء المقبل، حيث تم تخصيص مقرين لتلقي الاعتذارات، الأول بمدرسة البحر الأحمر الابتدائية للمعلمين، ومدرسة الغردقة الابتدائية للمعلمات، وذلك بمدينة الغردقة.

وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة، وفقًا لتقديم قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية أو أجازة بدون مرتب «المستند الدال على ذلك»، والعمل جزء من الوقت «صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية» ونسبة عجز 5%».

وستُقبل الاعتذارات أيضًا لوجود طفل رضيع حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد، ووجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي + شهادة ميلاد»، وفاه الزوج أو الزوجة «شهادة وفاة لا تتجاوز العام»، والزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد «خطاب معتمد من جهة العمل»، وندب الزوجين لأعمال الامتحانات «يقبل أحدهما فقط»، والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.