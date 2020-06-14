شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، أن نتيجة الفحص بالمعامل المركزية كشفت عن ١٦ إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، وأن عدد المتعافين وصلوا حتى الآن إلى ٢١٠ متعافيًا، بينما بلغ عدد المصابين والمخالطين الذين يتلقون العلاج بمنازلهم حوالي ٢٠٠٠ حالة، حيث يتم متابعتهم صحيًا من قبل أطباء مديرية الشؤون الصحية وتزويدهم بحقائب العلاج التي أعدتها وزارة الصحة.
وأضاف المصدر أن مديرية الصحة تقوم بأخذ المسحات اللازمة من المخالطين لمحاصرة الفيروس، كما يتم تعقيم وتطهير منازلهم ومقار عملهم للاطمئنان على عدم تفشي الفيروس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
42,980
-
تعافي
11,529
-
وفيات
1,484
كانت هذه تفاصيل خبر كفر الشيخ تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.