شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، أن نتيجة الفحص بالمعامل المركزية كشفت عن ١٦ إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، وأن عدد المتعافين وصلوا حتى الآن إلى ٢١٠ متعافيًا، بينما بلغ عدد المصابين والمخالطين الذين يتلقون العلاج بمنازلهم حوالي ٢٠٠٠ حالة، حيث يتم متابعتهم صحيًا من قبل أطباء مديرية الشؤون الصحية وتزويدهم بحقائب العلاج التي أعدتها وزارة الصحة.

وأضاف المصدر أن مديرية الصحة تقوم بأخذ المسحات اللازمة من المخالطين لمحاصرة الفيروس، كما يتم تعقيم وتطهير منازلهم ومقار عملهم للاطمئنان على عدم تفشي الفيروس.