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شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التوريد.. ميناء الإسكندرية يستقبل 20 جرار سكة حديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول السفينة BBC pearl إلى ميناء الإسكندرية، وعلى متنها 20 جرارًا جديدًا تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد، وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة، شامل الدعم الفني وتبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.
وأضاف الوزير أنه بعد إجراء كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات تم البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرار، ومن المقرر وصول عدد 20 جرارًا أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.
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