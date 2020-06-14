شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة أسيوط» تعلن عن نماذج استرشادية للأسئلة خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على متابعة إدارة الجامعة بصفة دائمة لسير عملية امتحانات نهاية العام الجارى، والتى انطلقت على نحو مختلف تزامناً مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح الجمال أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتأخذة من قبل الحكومة المصرية والمعلنة من المجلس الأعلى للجامعات، فإنه تم بالفعل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل بمختلف الكليات وذلك على صورة امتحانات الإلكترونية يتم طرحها للطلاب أون لاين لعدة أيام لكل كلية، وذلك للتيسير عليهم في حال وجود أي مشكلة للدخول على شبكة الإنترنت.

كما يوجد كليات أخرى اختارت المشروعات البحثية كبديل لإجراء الامتحانات وتم بالفعل تكليف كل كلية بإعلان الموضوعات البحثية المقررة في امتحان كل مادة وهو الأمر الذي يسير على نحو جيد وشهدت بعض الكليات انتهاء 90% من طلابها رفع أبحاثهم.

وكشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، على تكثيف جهود القطاع وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني على الشكل المطبق به على سنوات فرق النقل بمختلف الكليات والعمل من أجل رصد وحل كافة المشكلات الطارئة التي قد تصادف الطلاب وتعيق أي منهم إنجاز امتحانه والتي قد تتعلق بعدم تفعيل الإيميل الأكاديمي أو حدوث خطأ في عملية رفع الأبحاث.

مشيراً إلى أنه جارى حالياً بتخصيص أرقام تليفونات خاصة بكل كلية لاستقبال شكاوى الطلاب واستفساراتهم وتقديم لهم الدعم الفني اللازم في حال مواجهتهم لأى مشكلة.

وعن الخدمات المقدمة لطلاب الفرق النهائية، أعلن الدكتور شحاتة غريب أنه بدأ بالفعل عرض نماذج استرشادية لطلاب الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، وذلك لتدريب الطلاب على شكل آداء الامتحانات والتيسير عليهم وعرض تلك النماذج على مواقع الكليات وعلى الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط، ويجرى حالياً استكمال نماذج الأسئلة بباقى كليات الجامعة.

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