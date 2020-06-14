شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحتفل بعودة «فراج» في أول ظهور لها بعد التعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول ظهور لها بعد شهر تقريباً من الغياب، بسب إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، الذي فرض عليها العزل، عادت النائبة شيرين فراج أول المصابين بالفيروس بين النواب، إلى مزاولة نشاطها بالمجلس، حيث حضرت، صباح الأحد، إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسات.

وحضرت النائبة في أول ظهور لها بعد تعافيها، بإجراءات احترازية ووقائية كبيرة، حيث حرصت على ارتداء الكمامة قبل دخولها للمجلس، وتوجهت مباشرة إلى القطاع الطبي بالمجلس، لتقدم لهم التقارير الخاصة بحالتها الصحية، وإفادة بتعافيها نهائيًا من الفيروس.

جدير بالذكر أن «فراج» كان أولى حالات الإصابة بالفيروس بين أعضاء مجلس النواب، وهي من أعلنت عن إصابتها وخضعت لفترة عزل بالمستشفى.

وقوبلت النائبة منذ أن وطأت قدمها مجلس النواب، باحتفاء من النواب والعاملين بالمجلس، وحرص كل الأعضاء الذين التقوها الترحيب وتهنئتها بالتعافي.