شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بدمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بدأ، الأحد، في تسليم عدد 630 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية حتى، أغسطس المقبل، لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات صحفية، أنه جارٍ تسليم وحدات العمارة رقم 1 اليوم الأحد 14/6/2020، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، غداً الإثنين 15/6/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء، 16/6/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/6/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 18/6/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه على الفائزين بالوحدات التوجه لبنك «التعمير والإسكان» فرع «دمياط الجديدة»، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز «بخطاب البنك» الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.