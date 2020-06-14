شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إقامة مشروعات في القطاع الصحي بالمحافظة بتكلفة ١٨٩ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال توسعة وإنشاء عدد من المشروعات في القطاع الصحي، للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية بهم، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولها الخدمة في أسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي، والإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمه للمواطنين، مشدداً على ضروره تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جاري توسعة مستشفي طب وجراحة العيون بمدينه الزقازيق بتكلفه مالية 72 مليون جنيه، حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 92 ٪، وانشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة مالية 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92٪، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية حمد موسي بأبوكبير بتكلفة مالية 4 مليون و700 ألف جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلى 40 ٪، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اعمال إنشاء مبني العيادة الشاملة بمدينة الحسينية بتكلفة 12 مليون و700 ألف جنية وجاري أعمال التسليم الابتدائي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جاري إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحة بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت 4 مليار جنيه، شملت إنشاء 7 مستشفيات ووحدة طب أسرة ومجمع تأمين صحي ومعهداً للأورام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و870 ألف جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة، شملت إنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه، ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه، واستكمال مستشفي طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنية، ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه، وتطوير وحدة طب أسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 الف جنيه، والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه، والوحدة الصحية ببني منصور مركز اولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه، والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبوحماد بتكلفة 6 مليون جنيه ،والوحدة الصحية بالمناجاه الصغري بمركز الحسينية بتكلفة 579 الف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمه للمواطنين وايماناً بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة .