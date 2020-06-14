محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواي المركزي ليلًا

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواي المركزي ليلًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء أمس السبت، بجولة ميدانية شملت تفقد مستشفى أبشواي المركزي، إحدى مستشفيات الفحص والفرز للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ، خلال جولته بمستشفى أبشواي، تفقد عددًا من أقسام المستشفى، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وراجع مع مدير المستشفى الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية لفريق العمل الطبي بالمستشفى، وكذا التأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمترددين على المستشفى.
وأضاف «التوني» أن الجولة الليلية لمحافظ الفيوم شملت أيضًا تفقد عدد من الأحياء والشوارع والميادين بمركز ومدينة أبشواي، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفي قرار حظر التجوال وغلق المحال المخالفة، كما وجه الجهات الأمنية، بالتصدى الحاسم لمخالفات حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التكدس والزحام في جميع المناطق.
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.
في شأن متصل، قام المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، بزيارة لمستشفى سنورس المركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية، وكذلك مراجعة نوبتجيات الأطقم الطبية، والتأكد من جودة الخدمة الطبية لمرضى العزل.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن سكرتير عام المحافظة، ترأس حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمركز سنورس والتأكد من التزام المواطنين والمحال التجارية بقرارات الحظر.
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