شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواي المركزي ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مساء أمس السبت، بجولة ميدانية شملت تفقد مستشفى أبشواي المركزي، إحدى مستشفيات الفحص والفرز للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ، خلال جولته بمستشفى أبشواي، تفقد عددًا من أقسام المستشفى، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وراجع مع مدير المستشفى الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونوبتجيات الأطقم الطبية، وموقف المستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية لفريق العمل الطبي بالمستشفى، وكذا التأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمترددين على المستشفى.

وأضاف «التوني» أن الجولة الليلية لمحافظ الفيوم شملت أيضًا تفقد عدد من الأحياء والشوارع والميادين بمركز ومدينة أبشواي، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفي قرار حظر التجوال وغلق المحال المخالفة، كما وجه الجهات الأمنية، بالتصدى الحاسم لمخالفات حظر التجوال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التكدس والزحام في جميع المناطق.

وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشدداً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.

في شأن متصل، قام المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، بزيارة لمستشفى سنورس المركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية، وكذلك مراجعة نوبتجيات الأطقم الطبية، والتأكد من جودة الخدمة الطبية لمرضى العزل.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن سكرتير عام المحافظة، ترأس حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمركز سنورس والتأكد من التزام المواطنين والمحال التجارية بقرارات الحظر.

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