شكرا لقرائتكم خبر عن «معًا ضد كورونا».. حملة شعبية بأسوان لمساعدة المصابين بالفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمًا لجهود مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا ومساعدة المصابين وحالات العزل المنزلي، تقوم حملة «معًا ضد كورونا» بأسوان بأعمال التطهير والتعقيم، لمناطق ظهور الحالات الإيجابية المصابة بفيروس «كورونا» بكافة المناطق بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي، حيث تضم الحملة العديد من المتطوعين من الشباب والفتيات على مستوى مراكز المحافظة.

وقال إبراهيم العجمي، عضو الحملة، إن الحملة تقوم بأعمال التوعية للمخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعي مع توفير أسطوانات الأكسجين للمصابين.

ويتابع فريق الخدمات الطبية بالحملة حالات العزل المنزلي للحالات الإيجابية المصابة، وعددها 50 حالة، ووصل عدد حالات الشفاء التي يتابعها الفريق الطبي إلى 3 حالات تحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلى سلبية، إضافة إلى أعمال تغسيل الموتى الذين توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس.

ووفرت الحملة مجموعة من جرعات العلاج و«مسكات التنفس» الصناعي وأنابيب الأكسجين للأسر الغير قادرة في الحجر المنزلي مع توصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية.