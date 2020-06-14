شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مكتب السكرتير العام ببني سويف بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب مدير مكتب السكرتير العام بمحافظة بني سويف، هاني إبراهيم، بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور الأعراض عليه، وعزل نفسه منزليا تحت العلاج بإشراف مديرية الصحة في بني سويف.

وأجرت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في بني سويف عمليه تعقيم مكتبه، إضافة إلى التعقيمات الدورية داخل الديوان العام للمحافظة.

كما أجرت مديرية الصحة الفحوصات الطبية للمخالطين للمصاب للتأكد من عدم انتقال الفيروس إليهم، حيث تبين عدم ظهور أي أعراض على المخالطين له بالمكتب.