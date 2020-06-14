شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: ضبط 4 أطنان كلور مجهول المصدر بمدينة 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة الرقابة التجارية، بمديرية التموين بمحافظة القاهرة، من ضبط 4 أطنان كلور خام، مجهول المصدر، بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية، بمدينة 15 مايو، وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد بيع كمية من الكلور الخام، غير مصحوب بالمستندات، وتم التحفظ على الكمية على ذمة المحضر، تحت تصرف النيابة العامة، لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضبط الأسواق، وتفعيل الرقابة التجارية، وضبط السلع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري، واستغلال أزمة فيروس كورونا، في التربح على حساب صحة المواطنين . وفى ضوء توجيهات محافظ القاهرة، باستعادة المظهر الحضارى العام، تفقد اليوم، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مستوى النظافة بحى الأميرية، مؤكدا أهمية الاستمرار في أعمال النظافة والالتزام بالورديات الثلاثة، حتى نستعيد المظهر الحضارى العام.

كما تفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، حديقة ابن سندر بحي الزيتون، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير ورفع كفاءة وإعادة المظهر الجمالي والحضارى للحديقة. وفي إطار متابعة نائب المحافظ، للجهود وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضد جائحة الكورونا، قامت لجنة المتابعة بإدارة الزيتون الاجتماعية، بالمرور على عدد من دور الأيتام بالزيتون، للتأكد من توفير كافة أدوات التطهير والتعقيم ضمن خطة الإدارة لمتابعة كافة دور الإيواء والايتام التابعه للادارة.