شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تزور مستشفى الحمام المركزي.. وتتفقد الإجراءات الاحترازية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، الأحد، بجولة مفاجئة لمتابعة مستشفيات مطروح المخصصة لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورنا، وتوافر المستلزمات الطبية بها بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والمستمرة لتلك المستشفيات تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، حيث قامت نائب المحافظ واللجنة المعنية بتفقد مستشفى الحمام المركزي للاطمئنان على توافرالمستلزمات الطبية والاستعداد الدائم والجاهزية لاستقبال أي حالات اشتباه بالفيروس التعامل معها.

وخلال الجولة، تم التأكيد على مدى الجاهزية في أي وقت لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذلك الأسٍرة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظًا على سلامتهم مع الاجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظًا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

وأثنت نائب محافظ مطروح على جاهزية المستشفى لمكافحة العدوى، ووجهت بحسن استقبال الحالات والتعامل معها وقيام كل من التمريض والطاقم الطبي بالعمل بما فيه راحه المرضي مع استمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة.

يذكر أن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692 بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض على المحافظ شخصيًا، مع المتابعة الدورية لعدد 7 مستشفيات بالمحافظة مخصصة لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وهي مستشفيات الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة.